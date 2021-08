Adidas AG breekt omzetgrens van 5 miljard euro in tweede kwartaal

Adidas AG heeft een goed tweede kwartaal achter de rug, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet steeg met 51 procent waardoor het de omzetgrens van 5 miljard euro doorbrak. De omzet landde er net iets boven op 5,077 miljard euro.

Niet alleen de omzet kende een flinke stijging in het kwartaal, ook het netto inkomen verbeterde drastisch. Waar vorig jaar in het tweede kwartaal nog een verlies werd geleden van 243 miljoen euro, wist Adidas AG dit tweede kwartaal een winst van 387 miljoen euro te bereiken.

In het kwartaal verdubbelde de omzet bij gelijke wisselkoersen bijna in de EMEA-regio. In het gebied werd een omzetstijging van 99 procent genoteerd. In Noord-Amerika steeg de omzet van de groep met 87 procent. Latijns-Amerika liet een stijging zien van 230 procent en in de Asia-Pacific regio was een toename te zien van 66 procent. Alleen op het vasteland van China werd een omzetdaling genoteerd, namelijk 16 procent.

Wanneer men kijkt naar het eerste halfjaar laat Adidas AG eveneens goede resultaten zien. Gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar behaalde het bedrijf een omzet van 10,3 miljard euro dankzij een groei van 34 procent. Het netto inkomen tijdens deze periode landde op 890 miljoen euro.

Vanwege de goede resultaten stelt Adidas AG de verwachtingen voor het gehele boekjaar naar boven bij. Het bedrijf verwacht nu dat de omzet over het gehele jaar zal stijgen met 20 procent. Dit betekent dat in de tweede helft van het boekjaar een omzetgroei van 7 procent verwacht wordt. Het netto inkomen van het bedrijf wordt nu verwacht tussen de 1,4 en 1,5 miljard euro.