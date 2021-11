Adidas AG verlaagt verwachting voor gehele boekjaar

Adidas AG heeft in het derde kwartaal een omzet behaald van 5,7 miljard euro door een omzetstijging van 3 procent bij gelijke wisselkoersen, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Het is flink lager dan de omzetgroei van 51 procent een kwartaal eerder. Vanwege de resultaten en aanhoudende externe factoren die drukken op de resultaten, verlaagt Adidas AG de verwachting voor het gehele boekjaar.

Gedurende het kwartaal had Adidas AG te maken met meerdere uitdagingen op het gebied van vraag en productie, zo stelt CEO Kasper Rorsted in het kwartaalverslag. Vanwege diverse lockdowns en verstoringen in de productieketen liep het bedrijf ongeveer 600 miljoen euro mis, aldus Adidas AG. Zo daalde de omzet in Asia Pacific met 8 procent en op het vasteland van China met 15 procent. Daarentegen profiteerde Adidas AG van een omzettoename van 55 procent in latijns-Amerika en een groei van 9 procent bij gelijke wisselkoersen in de EMEA en Noord-Amerika. Onder aan de streep kwam het netto inkomen terecht op 479 miljoen euro in het kwartaal.

Het beeld van de eerste negen maanden van Adidas AG ziet er rooskleuriger uit met een omzetstijging van 24 procent bij gelijke wisselkoersen. De omzet kwam neer op 16 miljard euro. Het netto inkomen over de periode landde op een bedrag van 1,3 miljard euro. Al met al zorgen de resultaten ervoor dat Adidas AG de verwachting voor het gehele boekjaar wat heeft verlaagd. Zo verwacht het bedrijf nu dat de omzet rond de 20 procent zal toenemen in het financiële boekjaar. De reden om de verwachting bij te stellen is de aanhoudende verstoringen op het gebied van sourcing, maar ook de uitdagende markt in China.