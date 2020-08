Al bijna 1,5 miljard euro uitgekeerd bij NOW 2.0 regeling

Ruim 40.000 bedrijven zijn sinds begin juli goedgekeurd voor de NOW 2.0 regeling. Als resultaat hiervan is al bijna 1,5 miljard euro uitgekeerd, zo meldt het UWV in een persbericht. De laatste volle week voor het aanvragen van de regeling is maandag ingegaan.

Het UWV geeft aan dat de aanvragen voor NOW 2.0 aanzienlijk lager zijn voor NOW 1.0. De regeling is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Werkgevers die in aanmerking komen moeten minimaal 20 procent verlies hebben over een periode van vier maanden en moeten aan de voorwaarde voldoen dat ze hun personeel blijven doorbetalen. Het UWV verwacht, ondanks de eerdere lage ‘opkomst’, dat de laatste week mogelijk voor een piek in de aanvragen zorgt. Uit een enquête van het UWV blijkt namelijk dat een deel van de werkgevers wachet met een aanvraag totdat ze een duidelijker beeld hebben van het omzetverlies.

De NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) werd eerder dit jaar in het leven geroepen. De maatregel werd in juli verlengd in een tweede pakket met andere voorwaarden.