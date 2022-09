'Alibaba's Singles' Day loopt nu drie weken lang'

Singles' Day, een grote shoppingfeestdag in China, zal dit jaar niet één dag duren, maar drie weken, zo melden diverse media. Het shopevenement zal beginnen op 24 oktober en aflopen op 11 november, de dag die altijd gold als Single's Day.

Het is niet voor het eerst dat de shoppingfeestdag uitgerekt wordt. Eerder werd het shopfestijn al verlengd tot elf dagen. Consumenten kunnen nu bij Alibaba drie weken van te voren hun aankoop reserveren en hebben tot 11 november om die te betalen. Bij het reserveren van een item moet wel al een aanbetaling gedaan worden.

In 2021 behaalde Alibaba opnieuw een Singles' Day-record, het was goed voor 73,8 miljard euro. De groei vlakte echter wel af, want de omzet steeg jaar op jaar 'maar' met 14 procent. Dit is de laagste groei in jaren.