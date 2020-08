Amazon komt met eigen platform voor luxemerken

Amazon maakt vorderingen met een eigen webplatform voor luxe modemerken, zo melden internationale media, waaronder WWD. Op de het platform zullen producten worden aangeboden van Europese en Amerikaanse modemerken, in de categorieën ready-to-wear en accessoires.

De website lanceert in de Verenigde Staten in september, aan de vooravond van New York Fashion Week. De lancering zou eigenlijk plaatsvinden in het voorjaar, maar deze werd door de coronacrisis uitgesteld. Volgens WWD start het platform dit najaar met twaalf high-end merken.

De merken die een samenwerking met Amazon aangaan krijgen naar verluidt volledige controle over de vormgeving van hun online shops op het platform, mogen ze zelf bepalen hoeveel producten ze willen verkopen en of en wanneer ze uitverkoop willen houden. Tegelijkertijd kunnen de merken gebruik maken van de bezorg- en klantenservices van Amazon, en van Amerikaanse distributiecentra van de e-tailer. Volgens meerdere bronnen wordt op dit moment in de staat Arizona gebouwd aan een groot distributiecentrum. Ook zou er al een marketingcampagne ter waarde van een grove honderd miljoen dollar (85 miljoen euro) in de steigers staan.