Amazon overtreft verwachtingen met enorme winst in Q4

Even waren er zorgen over de kosten gerelateerd aan het ambitieuze plan van Amazon om tijdens de drukke feestdagen de inmiddels 150 miljoen Prime klanten van ultrasnelle leveringen te voorzien. Die zorgen leken ongegrond.

De webwinkel noteerde in het vierde kwartaal 2019 een omzetgroei van 21 procent naar 87,4 miljard dollar (73,8 miljard euro), terwijl de winst met 8 procent steeg naar 3,3 miljard dollar (3 miljard euro). Daarmee overtrof Amazon de verwachtingen van Wall Street en steeg de koers met ruim 13 procent.

Topman Jeff Bezos benadrukte tevens dat het aantal Prime abonnees de afgelopen twee jaar met 50 procent gestegen was naar 150 miljoen. Abonnees betalen maandelijkse of jaarlijkse kosten voor extra voordelen en privileges zoals goedkopere leveringen, en geven ongeveer twee keer zoveel uit als gewone Amazon klanten, zo meldt Bloomberg.

De resultaten werden tevens geholpen door de tragere groeide van verzendingskosten in het derde kwartaal en Amazon investeert de afgelopen tijd veel in de ontwikkeling van het bezorgingsnetwerk. Amazon Web Services, dat de afgelopen paar jaar goed is voor ongeveer tweederde van de operationele winst van het bedrijf noteerde een omzet van 10 miljard dollar, een stijging van 34 procent ten opzichte van 2018. De operationele winst steeg met 19 procent naar 2,6 miljard dollar.