Amerikaanse B2B-marktplaats Faire breidt uit naar vijftien Europese landen

Na het verbinden van consumentenmerken met zelfstandige ondernemers in de Verenigde Staten en Canada gedurende respectievelijk de afgelopen vier en twee jaar, heeft B2B marktplaats Faire zich uitgebreid naar Europa en zet de snelle groei door. De marktplaats startte begin dit jaar met een pilot in het Verenigd Koninkrijk en Nederland, gevolgd door Faire marktplaatsen in Frankrijk en Duitsland, die ook goed werden ontvangen.

Sindsdien is Faire verder uitgebreid en nu beschikbaar in vijftien Europese landen; naast de vier bovengenoemde ook in België, Denemarken, Finland, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Zweden en Zwitserland. Het bedrijf, dat zeshonderd mensen in dienst heeft, verstevigde zijn engagement in Europa door een kantoor in Londen te openen, na kantoren in de Verenigde Staten, Canada en Brazilië.

"We weten dat het voor merken ontmoedigend kan lijken om in nieuwe landen te verkopen. Ons doel is om de verkoop in Frankrijk, Duitsland en andere EU-landen zo naadloos en succesvol mogelijk te laten verlopen," aldus Faire op hun website.

Als incentives zal het gratis verzending en andere voordelen via de Faire Direct tool aan Europese detailhandelaren financieren en zorgt het voor de verzendingslogistiek via Ship with Faire voor Amerikaanse merken, evenals 60-dagen betalingstermijnen en zelfs een 90-dagen speciale deal die vandaag eindigt.

Faire biedt ook een cash incentive van 500 dollar voor elk Europees merk dat een Amerikaans merk naar de site verwijst. Daarnaast is er een handleiding voor internationaal verkopen die BTW, douane, invoerregels en andere kwesties behandelt, evenals een toggle-knop voor Amerikaanse merken die EU-specifieke prijsstelling en minimum orderinstellingen aanpast.

Faire werd in 2017 in San Francisco opgericht door Max Rhodes, Marcelo Cortes, Jeffrey Kolovson en Daniele Perito en is inmiddels uitgegroeid tot een community van 30.000 merken en 250.000 retailers. In juni voerde Faire een nieuwe financieringsronde uit ter waarde van 260 miljoen dollar, waardoor de waardering steeg tot maar liefst bijna 7 miljard dollar.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.