Amerikaanse tak Furla vraagt Chapter 11 aan

Het Amerikaanse dochterbedrijf van luxe merk Furla heeft een Chapter 11 procedure aangevraagd. Deze procedure lijkt op de Nederlandse surseance van betaling, maar leidt in de Verenigde Staten vaak tot een succesvolle herstructurering in tegenstelling tot een faillissement wat vaak volgt in Nederland.

Het van oorsprong Italiaanse Furla wil met de procedure de operationele activiteiten in de Verenigde Staten herstructureren, zo melden onder andere FashionNetwork en WWD op basis van de rechtbankdocumenten. In de documenten zou eveneens te lezen zijn dat Furla in het land al last had van minder bezoekers in de winkel, maar dat de pandemie dit probleem verergerde. Furla heeft op dit moment 14 winkels in de Verenigde Staten.

Hoe het bedrijf de Amerikaanse tak wil herstructureren wordt nog niet genoemd.