AMFI lanceert digitale zomercursus Virtual Fashion Design: the new real

AMFI is uniek op het gebied van onderwijs in 3D virtual prototyping en de ontwikkeling van duurzame producten en prestaties op hoog niveau. We nodigen je uit om kennis te maken met de ontwikkelingen en paradigmaverschuiving in de mode via onze tweeweekse zomercursus Virtual Fashion Design: the new real.

AMFI (Digital) Summer Course 2021

DATUM: 5–16 juli

LOCATIE: Online cursus, voertaal Engels

De digitale modeweken en virtuele shows tijdens de coronacrisis laten het belang van digitale innovatie in de modewereld zien. Deze huidige evolutie verlegt de horizon van een modeontwerper, waarbij het gebruik van digitale middelen en formats ook kan bijdragen tot een duurzame toekomst voor iedereen.

Wil je graag aan de slag met digital prototyping en je professionele modevisies omzetten in 3D dimensies? En wil je voorbereid zijn op een nieuw digitaal tijdperk in de mode-industrie? Gedurende twee weken word je tijdens de online cursus Digital Fashion Designing 2021 door deskundige docenten klaargestoomd op een carrière in de dynamische mode-industrie.

Tijdens deze inspirerende en intensieve twee weekse online cursus zorgen wij ervoor dat deelnemers grondig kunnen kennismaken met 3D virtual prototyping en het effect daarvan op de hedendaagse mode-industrie. Deelnemers zullen worden uitgedaagd om werkmethodes, productpresentaties en productiewijzen te heroverwegen. Verrijk je vaardigheden en onderscheid zo jezelf in de modewereld.

Voor meer info, klik hier >>