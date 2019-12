AMSlab, hét toetsingslaboratorium voor duurzame mode

In de modebranche wordt steeds vaker om transparantie gevraagd, zowel bij producten als bij de productieprocessen. Maar hoe kun je nu toetsen of producten werkelijk duurzaam zijn? Hoe weten we of wat we kopen, werkelijk ethisch verantwoord en milieuvriendelijk is? AMSlab, een laboratorium voor kwaliteitscontrole dat gevestigd is in Lugo (Spanje), heeft een tak die gespecialiseerd is in de modesector: AMSfashion.

Momenteel heeft dit laboratorium zich op Europees niveau gepositioneerd als referentie voor de textielindustrie. Bovendien biedt het ook oplossingen aan voor de schoenen-, sieraden- en accessoirebranche en het heeft ervaring met het analyseren van cosmetica. Om de beste kwaliteit te waarborgen, is AMSfashion actief in de gehele waardeketen van de modebranche, van grondstof tot eindproduct. We spaken met Manuel Lobo, de CEO van AMSLab, om meer te weten te komen over zijn werk van het toetsen van duurzame mode.

Wat voor soort analyses kan AMSlab modebedrijven aanbieden met betrekking tot duurzaamheid?

De R&D-afdeling van AMSlab doet de gebruikelijke tests voor de detectie en kwantificering van schadelijke en gereguleerde stoffen en doet productkwaliteitstests. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe analysemethoden om bestaande methoden te verbeteren, aan de behoeften van onze klanten te voldoen, en aan de eisen en trends van een markt die continu evolueert. Zo hebben we technologieën ontwikkeld waarmee we de factor duurzaamheid in de modewereld kunnen toetsen. Dat doen we door controle van de milieu-impact van afvalwater van retailers en toetsing van de oorsprong van organische en gerecyclede vezels. We hebben net twee nieuwe tests geïntroduceerd: de Vegan Test en de Test voor Biologische Katoen. , Beide zijn gericht op het controleren van duurzame mode.

Hoe toetst AMSlab of biologisch katoen werkelijk biologisch is en welke garantie biedt deze tool voor consumenten?

Met deze nieuwe test controleren we de aanwezigheid van genetisch gemodificeerd katoen in kleding met een etiket waarop biologisch katoen staat vermeld. Onze test is gebaseerd op de officiële EU-methode voor het detecteren van GGO's in plantaardige producten. Omdat detectie in vervaardigde kleding behoorlijk ingewikkeld is, hebben we deze methode verbeterd. Nu kunnen we meer DNA achterhalen op een betere manier waardoor we reeksen kunnen detecteren die indicatief zijn voor transgenese. We kunnen niet controleren of de volledige certificering klopt, maar de aanwezigheid van GGO's kunnen we wel detecteren. Dat wijst op het gebruik van genetisch gemodificeerde planten en maakt certificering als biologisch product ongeldig.

De positieve kant van dit soort analyses is de correcte etikettering van kleding. Dit leidt tot meerwaarde voor het product, bescherming van de eindgebruiker en merkherkenning.

Welke resultaten hebt u genoteerd?

Om de naleving van de norm 'biologisch katoen' te beoordelen, hebben we een studie uitgevoerd waarbij we de aanwezigheid van GGO's (transgene katoen) hebben ontdekt in veel producten met het etiket 100% biologisch katoen. Deze producten zouden niet zo mogen zijn gelabeld. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan controle en methoden om de informatie te controleren die aan consumenten wordt verstrekt. Dit om fraude bij het etiketteren van dit soort producten te voorkomen. In dit geval is het belangrijk om de productieketen te kunnen controleren om mogelijke besmetting of fraude te voorkomen. Kleine afwijkingen wijzen niet altijd op fraude maar op een slechte productiepraktijk zonder kwaliteitsbeleid om de traceerbaarheid van grondstoffen te garanderen. Bij klanten die deze parameter zijn gaan controleren, hebben we grote verbeteringen gezien. In sommige gevallen is zelfs een percentage van 0 detecties in de productie bereikt.

Deze test is voortgekomen uit een verzoek van de organisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), om een methode waarmee kon worden geverifieerd of producten die als vegan zijn gelabeld, werkelijk geen stoffen van dierlijke oorsprong bevatten.

Bij consumentenproducten zijn de grootste risicofactoren wat betreft de aanwezigheid van stoffen van dierlijke oorsprong, het gebruik van textielvezels, bont, leer, verfstoffen en lijm. De controle houdt in dat we kunnen aantonen dat deze producten niet aanwezig zijn. Daarvoor maken we gebruik van diverse analysetechnieken die ons chemische informatie geven over de soort stoffen en of er een verband is met natuurlijke producten van dierlijke oorsprong.

Waarom zijn de Vegan Test en de Test voor Biologische Katoen een prioriteit geworden voor fabrikanten en consumenten?

Tegenwoordig is men zich steeds bewuster dat we goed voor de planeet moeten zorgen en steeds bezorgder over de materialen en processen die worden gebruikt bij de productie van modeartikelen. Dit heeft gezorgd voor een omslag in het koopgedrag van consumenten die kiezen voor biologische, duurzame en uiteindelijk milieuvriendelijkere producten. Daarom passen fabrikanten zich aan de behoeften van hun klanten aan en gaan ze over op een duurzamer productiemodel.

Het fenomeen duurzaamheid ontwikkelt zich zeer snel en steeds meer mensen vragen naar bewijs om controle te mogelijk te maken. Op dit moment is het zo dat de controle van de tijdens het productieproces gebruikte materialen, gebaseerd is op certificering met documentatie die wordt afgegeven op basis van meerdere inspecties. Maar het ontbreken van een instrument om het uiteindelijke kledingstuk te beoordelen, brengt in de hele waardeketen de traceerbaarheid in gevaar. Idealiter beschikken we dus over tools om het eindproduct te controleren en dat is precies wat wij onze klanten bieden. Deze tests zijn al commercieel verkrijgbaar en worden nationaal en internationaal zeer goed ontvangen.

Aan welke andere ontwikkelingen werkt AMSlab op dit moment nog meer op het gebied van duurzaamheid?

Nu zijn we bezig met QC4SUSTEX , een project dat we samen met andere bedrijven doen die in diverse takken actief zijn. Een daarvan is het verbeteren en uitbreiden van onderzoek naar biologische katoensoorten. We zijn ook bezig met vezels. Daarbij maken we onderscheid tussen gerecyclede vezels (zoals polyester en polyamide) en geregenereerde vezels (katoen of wol) die we hergebruiken als grondstof. We werken ook aan de vermindering van de uitstoot van microplastic door de textielindustrie, waartegen veel protest is in de samenleving. In deze lijn ontwikkelen we een methode om de vrijgekomen microplastics te bepalen en te onderzoeken welke stoffen en methoden het geschiktst zijn om de uitstoot te verminderen. Tot slot hebben we een prototype ontwikkeld van een elektronisch apparaat waarmee we realtime de parameters kunnen monitoren om de afvalwaterkwaliteit te controleren van productiebedrijven in de textielsector.

Wat voor soort klanten maken op dit moment gebruik van uw diensten?

Onze kernmarkt beslaat de gehele waardeketen van de mode-industrie. We werken met grote bedrijven met een lange productieketen en met kleine bedrijven waarvan het verdienmodel precies gebaseerd is op dit soort producten. In de textielsector zijn onze klanten nationale en internationale retailers, leveranciers van grondstoffen en halffabricaten zoals garen, stof, bedrukking, verf, etc.

Wat is de rol van AMSlab in de modewereld?

In een dynamische sector die wordt gereguleerd door allerlei wetten die in meerdere landen van toepassing zijn, helpen we onze klanten graag met aan de regelgeving voldoen. Zo garanderen we de kwaliteit en veiligheid van hun producten en verlagen we het risico op maatregelen of het uit de handel nemen van goederen. Dat kan namelijk grote financiële verliezen en verlies van de merkreputatie tot gevolg hebben. Daarnaast vinden we dat ons werk fundamenteel is bij de bestrijding van stoffen die gezondheidsrisico's voor de consument met zich kunnen meebrengen.

We onderscheidden ons van andere laboratoria omdat we dicht bij de klant staan, en door onze korte responstijden. Ons laboratorium is 24 uur per dag geopend. Er is altijd een technicus beschikbaar om vragen van onze klanten te beantwoorden, mocht u daar behoefte aan hebben.