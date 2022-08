ArmedAngels lanceert project voor eerlijke lonen in de mode-industrie

Het Duitse modelabel ArmedAngels zet zich samen met verschillende partners in om de kloof tussen het minimumloon en een eerlijk loon te dichten. ArmedAngels is de afgelopen jaren druk bezig geweest met het implementeren van de zogenaamde ‘True Costing-methode’. Het is de bedoeling dat het dankzij dit project minder noodzakelijk is om te onderhandelen over prijzen en dat de loonbetaling in de mode-industrie zo transparant mogelijk wordt, zo is te lezen in een bericht van van Fonk magazine

Omdat ArmedAngels geen fabrieken bezit, betaalt het niet direct het loon aan de werknemers; hier zit nog een partij tussen. Het merk werkt nu samen met drie modebedrijven die dezelfde Turkse leverancier hebben aan de lancering van een proefproject voor leefbaar loon. In veel productielanden is het minimumloon, dat vastgesteld wordt door de nationale wetgeving, lager dan het leefbaar loon. Werknemers die het minimumloon krijgen 'verdienen dan te weinig om van te leven en om hun gezinnen te onderhouden’, volgens de Rijksoverheid.

Het is de bedoeling van Armed Angels om zijn project de komende seizoenen voort te zetten. De bijbehorende Fair Price App wordt in augustus 2022 gelanceerd, zo is te lezen in Fonk magazine. Armedangels zal evalueren hoe dit project schaalbaar is voor andere leveranciers in de keten. Verder is Turkije van plan om het wettelijk minimumloon opnieuw te verhogen, vanwege de hoge inflatie.

FashionUnited heeft contact gezocht met Armed Angels voor bevestiging van de bovenstaande feiten.