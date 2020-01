Asos is weer terug in de mode

Asos is we...

Afgaand op de laatst gepubliceerde cijfers, blijkt de Britse retailer Asos weer helemaal terug in de mode. Dankzij recordverkopen tijdens Black Friday, boekte het bedrijf een indrukwekkende totale groei van 20 procent of meer in alle geografische regio’s.

Nigel Frith, senior marktanalist bij www.asktrades.com heeft FashionUnited schriftelijk het volgende laten weten: “Deze cijfers laten zien dat recente investeringen in de digitale- en logistieke infrastructuur hun vruchten afwerpen, wat zich uit in verbeteringen in productaanbod en beschikbaarheid van producten. Dat komt vervolgens de verkoopcijfers ten goede en heeft een positief effect op de merkreputatie, na eerdere operationele verstoringen in het afgelopen jaar.”

Asos’ resultaten laten zien hoe belangrijk Black Friday is geworden in de agenda van retailers. Winkelaars beginnen eerder met kerstinkopen doen, om te profiteren van de enorme Black Friday-kortingen. Door de verbeterde operationele capaciteit, bevond Asos zich in een uitstekende positie om voordeel te behalen uit de toenemende vraag. De resultaten waren bemoedigend. De koers is met 11 procent gestegen in de vroege handel.”

Dit bericht verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking: May-Anne Oltmans

Beeld: Asos