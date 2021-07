Asos Plc blijft flinke omzetgroei zien in derde kwartaal

Asos Plc heeft in het derde kwartaal van het huidige boekjaar een omzetgroei van 26 procent behaald, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet kwam neer op 1,2 miljard pond, omgerekend 1,4 miljard euro.

De grootste stijging was te zien in thuismarkt Groot-Brittannië. Hier steeg de omzet met 60 procent naar een omzet van 526,4 miljoen pond (614,6 miljoen euro). In Europa werd een omzet behaald van 388,3 miljoen pond (453,5 miljoen euro) door een stijging van 18 procent. In de Verenigde Staten kwam de omzet neer op 144,8 miljoen pond (169,1 miljoen euro) in het kwartaal door een stijging van 16 procent. De enige ‘regio’ waarin een daling te zien was in de periode, was in de categorie ‘rest of world’. In deze regio daalde de omzet met 9 procent naar een omzet van 182,6 miljoen pond (213,2 miljoen euro).

Waar de meeste modebedrijven tijdens de pandemie de omzet hebben zien afnemen, zeker in een aantal kwartalen, heeft Asos Plc alleen maar groei doorgemaakt. Vorig jaar in het derde kwartaal werd een ‘kleine’ omzetgroei van 10 procent bereikt, maar de overige kwartalen sinds het begin van de pandemie lieten een groei van boven de 20 procent zien.