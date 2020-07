Asos Plc ziet omzet stijgen in derde kwartaal

Asos Plc heeft in het derde kwartaal een omzetstijging kunnen noteren. De online speler noteerde een omzetplus van 10 procent in het kwartaal, zo blijkt uit het verslag. Alleen in thuismarkt Groot-Brittannië is de omzet licht afgenomen.

Aan het einde van het kwartaal had de omzet door de stijging een niveau van 1 miljard pond (1,1 miljard euro) bereikt. De grootste stijging was te zien in Europa met 22 procent. In de Verenigde Staten steeg de omzet met 3 procent en in de rest van de wereld met 19 procent. Door de stijging in Europa komt de Europese omzet heel dichtbij de omzet van thuismarkt Groot-Brittannië. De Europese omzet is namelijk 328 miljoen pond (361,6 miljoen euro) en in Groot-Brittannië kwam deze in het derde kwartaal neer op 329,2 miljoen pond (362,9 miljoen euro).

Over de afgelopen drie kwartalen heeft Asos Plc een omzetstijging van 17 procent genoteerd. In totaal behaalde het bedrijf een omzet 2,6 miljard pond, omgerekend 2,8 miljard euro.