Asos Plc ziet retouren toenemen, stelt verwachting voor het boekjaar bij

Brits modebedrijf Asos Plc heeft de retouren de afgelopen tijd toe zien nemen, zo meldt COO Mat Dunn in een financiële update van het bedrijf. Deze verandering schrijft het bedrijf toe aan de druk van inflatie die klanten steeds meer beginnen te voelen waardoor het shopgedrag aangepast wordt. Mede hierdoor past Asos Plc de verwachting voor het gehele financiële boekjaar aan.

Uit de financiële update van het bedrijf blijkt dat de omzet van Asos Plc in het derde kwartaal licht is afgenomen. De omzet kwam uit op 983,4 miljoen pond, omgerekend 1,14 miljard euro. Tijdens de negen maanden van het boekjaar tot nu toe nam de omzet alleen toe met 1 procent, waardoor het op 2,9 miljard pond uitkwam (3,4 miljard euro).

In thuismarkt het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten behaalde Asos Plc in zowel het derde kwartaal als het gehele boekjaar tot nu toe een omzetplus. Echter nam in Europa de omzet in beide periodes af met 5 en 4 procent. Ook de categorie 'Rest of World' in het verslag is een drastische daling te zien, mede vanwege het schrappen van alle handel in Rusland per 2 maart dit jaar. Zonder het effect van het terugtrekken uit Rusland daalde de omzet met 8 procent in de categorie 'Rest of World', maar met is een daling van 20 procent te zien in het kwartaal.

Asos Plc ziet retouren doornemen vanwege inflatiedruk bij consumenten

De verwachting voor het gehele boekjaar wordt vanwege de vandaag gepresenteerde resultaten aangepast. De omzetgroei komt naar verwachting nu tussen de 4 en 7 procent uit dit jaar. Deze verwachting stelt het bedrijf vanwege het onzekere consumentengedrag en de mogelijke doorzetting van het hogere retourgedrag.

Naast de financiële resultaten en de bijstelling van de verwachting voor het boekjaar, maakt Asos Plc nog meer bekend. Zo heeft Asos Plc namelijk een nieuwe CEO gevonden. De functie wordt vervuld door José Antonio Ramos Calamonte.