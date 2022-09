‘Balenciaga lanceert resale-programma’

Luxemerk Balenciaga introduceert een eigen programma voor de wederverkoop van Balenciaga-kleding en accessoires, zo blijkt uit een statement in handen van WWD. Daarvoor werkt het label samen met technologiebedrijf Reflaunt , dat vaker de infrastructuur voor dergelijke programma’s optuigt. De CEO van Balenciaga, Cédric Charbit, is tevens investeerder in Reflaunt.

Volgens Business of Fashion kunnen tweedehands Balenciaga-producten thuis worden opgehaald of ingeleverd bij deelnemende Balenciaga-winkels. Daar worden ze gecontroleerd en getaxeerd. Daarna worden ze gefotografeerd en online gepubliceerd.

In het afgelopen jaar stapten steeds meer luxemerken in de verkoop van tweedehands producten. Aanvankelijk waren er nog twijfels: zou dat geen concurrentie opleveren voor de verkoop van nieuwe producten, of afdoen aan het merkimago? Nu de markt voor tweedehands kleding echter een steile groei doormaakt, sluiten veel grote merken zich echter toch aan.

Volgens Business of Fashion speelt daarbij ook mee dat merken op deze manier duurzaamheidspunten denken te kunnen te scoren bij het grote publiek. Volgens het medium beschreef Balenciaga het resale-programma in het persbericht als een ‘circulair’ initiatief.