'Belg koopt evenveel kleding online als bij stenen winkels per maand'

Online winkelen is in België in een stroomversnelling gekomen door pandemie, zo meldt betaaldienst Klarna vandaag op basis van eigen onderzoek naar het (veranderende) koopgedrag van consumenten.

36 procent van de Belgen verwacht het grootste deel van hun aankopen binnen een jaar vooral online te doen. Deze overtuiging is het grootst bij 18- tot 25-jarigen (meer dan de helft: 55 procent). "Gen Z (18-25 jaar ) en Millennials (25-40 jaar) winkelen liever online dan in fysieke winkels," zo concludeert Klarna in een persbericht over de bevindingen van het Shopping Pulse onderzoek in het vierde kwartaal van 2021 (oktober-december). Al zijn fysieke winkels zijn nog steeds de norm voor Belgische shoppers, zo bevestigt het onderzoek.

Kleding even vaak online als bij stenen winkels gekocht

Hoewel de voorkeur voor online winkelen toeneemt, kiezen consumenten nog steeds vaker voor in-store dan online. In België bezoekt ongeveer 75 procent (in lijn met 74 procent wereldwijd) van de consumenten minstens één keer per week een fysieke winkel. 31 procent shopt minstens eenmaal per week online. Kleding & Schoenen worden even vaak online als in fysieke winkels gekocht als wordt gekeken naar de maandelijkse aankopen, zo meldt Klarna.

Klarna: 'Antwerpenaren shoppen het meest online, gevolgd door Oost-Vlamingen en inwoners van Vlaams-Brabant'

Uit het onderzoek blijkt tevens dat mensen uit de provincie Antwerpen in 2021 het meest online hebben gewinkeld. Gemiddeld gezien is dat per persoon 46 procent meer dan het nationale gemiddelde, zo onthult Klarna. De populairste productcategorie is Sieraden & Accessoires. Oost-Vlaanderen staat met +32 procent op de tweede plaats, en Vlaams-Brabant +20 procent op de derde plaats. In Luik (op plek 7) en Henegouwen (plek 8) wordt het meest gekocht in de categorie kleding & schoenen.

Tabel: Online shopping in België (2021), Klarna's shopping Index, eigendom Klarna (persbericht 24 februari 2021)

Er wordt in België het meest online geshopt op de woensdag en donderdag en het liefst later op de avond. 21.00 uur is het piekuur tijdens een gemiddelde online winkeldag, aldus Klarna.

Webrooming vooral in de categorie kleding & schoenen (en elektronica)

94 procent van de Belgische shoppers speurt af en toe online voordat ze een bezoek brengen aan de fysieke winkel, en 67 procent doet dat vaak. De meest voorkomende productcategorieën waarin men onderzoek doet alvorens tot aankoop over te gaan, zijn Kleding & Schoenen en Elektronica.

59 procent van de Belgische shoppers gebruikt de smartphone terwijl ze in de winkel zijn om producten te onderzoeken, reviews te lezen en prijzen te vergelijken voordat ze een aankoopbeslissing nemen.

In België shopt men het liefst online via desktop (66 procent). Ter vergelijking: In Nederland wordt momenteel het meest online gewinkeld via de smartphone

Toekomst

"We zullen in de toekomst minder spreken over online winkelen en fysieke winkels als afzonderlijke entiteiten. De digitalisering van de detailhandel wordt nog steeds aangewakkerd door de beperkingen van de pandemie. Daarnaast zullen shoppers op zoek gaan naar diensten en retailers die meer en betere informatie kunnen voorzien, maar trachten ook om een bepaald overzicht te genereren dat hen in staat stelt om weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen", zegt Wilko Klaassen, directeur van Klarna Benelux & Nederland in het persbericht.

Klarna's Shopping Pulse, die elk kwartaal wordt bijgewerkt, onderzoekt voortdurend de veranderende winkelgewoonten in elf landen wereldwijd. De recentste update bevat inzichten uit een enquête bij meer dan 18.000 consumenten (waarvan 1.637 Belgen), en Klarna's eigen gegevens van meer dan 250.000 online winkels over de hele wereld.