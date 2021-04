Belgische modeontwerper Kris van Assche verlaat luxelabel Berluti

De Belgische modeontwerper, Kris van Assche, kondigt via Instagram zijn vertrek als artistiek directeur bij luxe mannenlabel Berluti aan. Van Assche was drie jaar actief bij het modelabel.

Van Assche was sinds 2018 als creatief directeur werkzaam bij Berluti. Met zijn vertrek zal het luxemerk zijn eigen gang gaan en zelf het presentatieschema bepalen voor de komende collecties. Op die manier wil Antoine Arnault, CEO van Berluti, de toewijding aan kennis en innovatie in het modemerk behouden, zo vertelt Arnault aan WWD.

Van Assche noemt- in zijn verklaring op Instagram- zijn drie jaar bij Berluti intens: “Het heruitvinden en hervormen van het DNA van het merk, zijn geschiedenis en traditie, ambacht en luxe op een hedendaagse en creatieve manier was een uitdaging. Daarnaast hielpen alle beperkingen rondom Covid-19 er niet bij.”

De beslissing van Berluti om een andere weg in te slaan, viel samen met het einde van de arbeidsovereenkomst met Van Assche. Er zal geen opvolger aangekondigd worden, zo is te lezen op WWD. De Belgische modeontwerper laat -in zijn verklaring op Instagram- weten dat hij de komende weken nog wat projecten zal afronden. Echter zal hij geen nieuwe collectie voor het merk meer presenteren. “De lancering van de Living Apart Together-collectie was dan ook mijn laatste collectie voor Berluti”, aldus Van Assche in zijn verklaring.

Gedurende zijn tijd bij Berluti bracht de Belgische modeontwerper meer elegantie aan de ready-to-wear, accessoires en schoenen van het modemerk. Bovendien breidde Van Assche het aanbod van het luxelabel uit, door bijvoorbeeld de op-maat-gemaakte-vintage-meubels. Daarnaast creëerde hij een nieuwe visuele identiteit op basis van letters uitgehouwen in een klompboom en introduceerde hij een nieuw signature-canvas voor reistassen en persoonlijke accessoires, zo is te lezen op WWD.

Van Assche bedankt zijn creatieve team ‘dat altijd voor hem klaarstond’. “Team, je weet wat je deed, hoe je het moet doen en je mag trots zijn. Ik ben trots op jullie en op ons”, aldus Van Assche in zijn verklaring.

Nadat Van Assche zijn gelijknamige label vaarwel zei, begon hij als artistiek directeur bij Dior Homme. Na ruim 11 jaar Dior Homme, stapte hij in 2018 over naar Berluti als artistiek directeur.

Beeld: Dior Homme SS2018, Catwalkpictures