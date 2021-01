Betaalservice provider Buckaroo trekt naar België

Paymentservice provider Buckaroo maakt de stap naar België, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Het bedrijf ziet België als een groeimarkt voor Europese uitbreiding en bereidt zich voor op de introductie in de markt.

Buckaroo helpt bedrijven en webshops met hun betaaloplossingen en is in België al een partnership gestart met Bancontact Payconiq Company. De uitbreiding naar het land is volgens Buckaroo het gevolg van een groeiende vraag naar online betaaloplossingen van Belgische ondernemers. CEO Paul Scholten in het persbericht: “In België kocht men maar liefst een derde meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de derde kwartaalcijfers van de BeCommerce Market Monitor. De branches die de groei doormaken komen sterk overeen met die in de Nederlandse markt. Met onze payment services kunnen we die groei voor Belgische ondernemers nog beter faciliteren.”

Buckaroo heeft op dit moment al 3.000 ondernemingen in de Benelux als klant waaronder meerdere fashion webshops. Het helpt bedrijven met online betaalstromen zoals checkouts, abonnementsbetalingen, kredietmanagement en het verwerken van incasso’s. Buckaroo biedt ruim veertig online betaalmethoden waaronder Bancontact, Visa, Mastercard, Payconiq en Apple Pay.