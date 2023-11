Better Cotton breidt aanwezigheid op Afrikaanse markt uit met nieuw programma in Ivoorkust

Better Cotton, het grootste initiatief op het gebied van duurzaamheid voor katoen, start met een nieuw programma in de Afrikaanse Ivoorkust en heeft daarmee beloofd 200.000 binnenlandse katoenboeren te ondersteunen in de eerste vijf jaar. Better Cotton ging voor dit programma een strategische samenwerking aan met Professional Association of Cotton Companies of Côte d'Ivoire (APROCOT-CI).

Het nieuwe programma biedt trainingen en hulpmiddelen aan boerengemeenschappen in het hele land. Professional Association of Cotton Companies of Côte d'Ivoire zal toezicht houden op de inspanningen om de klimaatverandering en economische vooruitzichten van boerengemeenschappen te verbeteren.

Better Cotton wil haar aanwezigheid in Afrika uibreiden en daar is dit programma onderdeel van. Het doel ervan is kleine boeren in staat te stellen de klimaatverandering te beperken en duurzame landbouwpraktijken te verbeteren.

Alan McClay, Chief Executive Officer van Better Cotton, meldt in het persbericht: “ Het openen van een nieuw programma in Ivoorkust is een spannende stap als Better Cotton haar aanwezigheid op het continent versterkt. Ons partnerschap met Professional Association of Cotton Companies of Côte d'Ivoire zal van fundamenteel belang zijn voor de uitvoering van ons werk in het land, waarbij we binnenlandse katoenboeren helpen om de ecologische en economische vruchten te plukken van een duurzamere katoenproductie. We zijn dankbaar voor de steun van Professional Association of Cotton Companies of Côte d'Ivoire en de toewijding die ze hebben getoond voor deze zaak."