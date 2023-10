Bevestigd: Duitse warenhuisgroep Galeria wil Belgisch dochterbedrijf Inno verkopen

Belgische warenhuisketen Inno kan binnenkort een nieuwe eigenaar hebben. De keten bevestigt de berichten van eerder deze week dat moederbedrijf Galeria de Belgische dochter wil verkopen.

Galeria start de verkoopprocedure, maar concrete onderhandelingen over de verkoop van Inno zijn nog niet gestart, zo benadrukt het bedrijf in het persbericht. Hierdoor blijft alles voorlopig ongewijzigd voor de medewerkers, partners en klanten van Inno.

Inno gaat definitief in de etalage, maar nog geen concrete gesprekken

Het besluit om Inno te verkopen is ingegeven door het feit dat moederbedrijf Galeria zich op haar kenmarkt wil richten. Galeria verkeert al langer in de problemen en gaat in het thuisland Duitsland een insolventieprocedure door. Inno werd toen als onderpand gegeven waardoor het een optie werd om de Belgische dochteronderneming te verkopen. Eerder werd al benadrukt dat hoewel Galeria het zwaar heeft, Inno gezond is. Dit wordt vandaag ook nogmaals benadrukt.

Inno CEO Armin Devender: “Inno is gezond en klaar om een zelfstandige koers te varen. Onze strategische herpositionering van de afgelopen jaren heeft zijn doel bereikt. In boekjaar 2021-2022 realiseerde Inno een positieve ebitda van meer dan 10 miljoen euro, en ook voor het net afgesloten boekjaar stevenen we af op een uitstekend resultaat.”