Bijenkorf ziet omzet kelderen met 22 procent

De Bijenkorf heeft een zwaar jaar achter de rug en ziet de totale omzet met 22 procent dalen, zo luidt het persbericht van het warenhuis. Dit is het gevolg van de sluiting van winkels door het coronavirus.

De winkels zijn dit jaar maar liefst 13 weken gesloten. Een deel van die sluiting vond plaats in de maand december, een maand waarin consumenten normaal gezien hun aankopen voor de feestdagen in de winkels deed. De Bijenkorf had als gevolg een omzetverlies van 44 procent in de winkels, zo is te lezen. De verkopen namen online zowel in Nederland als in Duitsland en België wel toe. Deze omzet steeg met 53 procent. Ook het aantal online bezoekers nam toe met 31 procent.

Ondanks het moeilijke jaar, investeerde het warenhuis in winkels en webshop. In juni opende bijvoorbeeld de nieuwe Bijenkorf Patisserie in Amsterdam en kregen de winkels in Rotterdam en Amsterdam een pop-upstore van Louis Vuitton. In het najaar lanceerde Bijenkorf de Franstalige webshop en onlangs kregen consumenten in Oostenrijk ook een webshop ter beschikking.