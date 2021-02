Bijna helft van bedrijven maakte gebruik van coronasteun in 2020

48 procent van de bedrijven met 2 of meer werkzame personen maakte in 2020 gebruik van een coronasteunmaatregel. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers tot en met 31 december 2020. Het CBS verzamelde de cijfers op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In totaal zijn er zestien regelingen in het leven geroepen in 2020 voor door coronagetroffen ondernemers. In totaal hebben bijna 198.000 bedrijven gebruik gemaakt van een van de regelingen. Er werd het meest gebruik gemaakt van de NOW-regeling (de loonsteun), namelijk 28 procent van de bedrijven die steun aanvroegen ontvingen deze. 24 procent ontving de TOGS/TVL-regeling en 22 procent maakte gebruik van uitstel van belastingbetaling. Er zijn ook regelingen voor bedrijven met 1 werkzaam persoon, zoals de Tozo, maar over deze regeling zijn geen recentere cijfers dan mei 2020 beschikbaar, dus worden deze bedrijven door CBS in het nieuwsbericht buiten beschouwing gelaten.

In de handel, waar de detailhandel onder valt, vroeg 28,5 procent van de bedrijven met 2 of meer werkzame personen een compensatie voor de vaste lasten aan. 32,3 procent van de bedrijven vroeg een NOW-regeling aan in 2020.