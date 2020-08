Bol.com ziet handelsvolume stijgen met 65 procent in Q2

Bol.com heeft in het tweede kwartaal het handelsvolume flink zien stijgen. De groei valt te verklaren door de corona crisis, waardoor mensen vele malen meer online kopen. De handelsvolume van verkooppartners steeg in het tweede kwartaal met 107 procent en er werd 65 procent meer verkocht op het platform, meldt moederbedrijf Ahold Delhaize.

Ahold Delhaize is redelijk terughoudend met het delen van cijfers van Bol.com, over exacte omzetcijfers worden dus ook geen uitspraken gedaan. Overigens wordt in het kwartaalbericht duidelijk gemaakt dat de geplande opening van de uitbreiding van het fulfilment center in Waalwijk eerder plaats zal vinden dan gedacht. De start van deze uitbreiding ging ongeveer anderhalf jaar geleden van start en er werd toen nog uitgegaan van een opening in medio 2021.

CEO en president van Ahold Delhaize Frans Muller, zegt in een reactie: ‘Ik zou graag onze medewerkers en support offices van onze lokale merken willen bedanken voor hun uitzonderlijke inzet tijdens deze crisis. Hun behendigheid en toewijding hebben hebben ervoor gezorgd dat onze winkels en distributiecentra veilig bleven, onze voorraad ketens sterk bleven en hebben families en lokale organisaties gevoed. Ik ben hen dankbaar voor hun toewijding die ze toen en nog steeds laten zien.’