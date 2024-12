Boohoo-aandeelhouders stemmen tegen bestuursvoorstellen van Frasers: Is het einde van de machtsstrijd in zicht?

Aandeelhouders van Boohoo Group Plc hebben tegen de benoeming van Frasers Group-oprichter Mike Ashley en directeur Mike Lennon tot de raad van bestuur van de fast fashion-gigant gestemd. Het besluit werd genomen tijdens een algemene vergadering, aangevraagd door Frasers. De vergadering vond plaats nadat Frasers meerdere malen, en openbaar, druk uitoefende op Boohoo Group Plc om vertegenwoordiging te krijgen in het bestuur ten midden van dalende verkopen.

Samenvatting Aandeelhouders van Boohoo verwierpen Frasers Group's poging om bestuursleden te plaatsen.

De stemming volgt op een langdurig conflict tussen Boohoo en Frasers over strategie en bestuurswijzigingen.

De toekomst van Boohoo blijft onzeker, met vragen over mogelijke splitsing van merken en Frasers' verdere betrokkenheid.

Een gespannen vergadering

De spanningen waren al hoog opgelopen voor de algemene vergadering. Voor de start ervan begonnen er berichten te circuleren dat journalisten niet aanwezig mochten zijn, en dat de ruimte naar verluidt alleen voor aandeelhouders was gereserveerd. Ongeveer 64 procent van de aandeelhouders stemde tegen de benoeming van zowel Ashley als Lennon, terwijl 36 procent voor de voorstellen stemde. Iets meer dan 81 procent van de aandeelhouders nam deel aan beide stemmingen.

In reactie op de uitslag bedankte Tim Morris, de nieuw aangestelde niet-uitvoerende voorzitter van Boohoo, de aandeelhouders. Hij benadrukte dat het bedrijf zich blijft richten op de uitvoering van haar lopende bedrijfsanalyse. Boohoo Group-CEO Dan Finley zei dat hij sinds zijn aanstelling in november “met volle energie” aan de slag is gegaan en dat hij “enorm enthousiast is over de kansen die voor ons liggen”. Hij voegde eraan toe: “Ik blijf ervan overtuigd dat deze groep sterk ondergewaardeerd is. Ons belangrijkste werk ligt nog voor ons, en we zullen waarde creëren voor al onze aandeelhouders.” Deze stemming markeert wellicht het einde van het conflict tussen Boohoo en Frasers.

Boohoo vs Frasers: Een langdurige strijd

Frasers uitte in oktober voor het eerst zijn ongenoegen over de strategie van Boohoo. In de afgelopen maanden voerde Frasers de druk op door publiekelijk te pleiten voor een bestuurswissel en meer vertegenwoordiging, met Michael Murray als nieuwe leider. Boohoo hield echter voet bij stuk en weigerde herhaaldelijk om aan de eisen van Frasers te voldoen, wat uiteindelijk leidde tot Frasers' verzoek voor deze algemene vergadering.

Boohoo gaf eerder deze maand uiteindelijk een beetje toe: Frasers mocht één bestuurszetel innemen, op voorwaarde dat het beloftes deed, zoals het afzien van pogingen om dochterondernemingen over te nemen die Boohoo zou willen verkopen. Ook moest Frasers afstand nemen van beslissingen die te maken hebben met concurrenten waarin het belangen heeft. Frasers ging akkoord, maar benadrukte dat het zich alleen zou houden aan protocollen volgens de “marktstandaard”.

Frasers’ geschiedenis van druk uitoefenen

Frasers staat erom bekend druk uit te oefenen op raden van bestuur van bedrijven waarin het investeert, vooral wanneer die bedrijven financiële problemen hebben. Een voorbeeld hiervan is het luxe modemerk Mulberry, een merk waarin Frasers in oktober een belang van 36,9 procent had.

Mulberry heeft een uitdagend jaar achter de rug. Voor het fiscale jaar 2024 rapporteerde het merk verliescijfers en sprak het zorgen uit over de financiële toekomst. Om deze uitdagingen aan te pakken, kondigde Mulberry een kapitaalverhoging aan, met als doel 10 miljoen pond (12 miljoen euro) op te halen. Dit geld zou worden gebruikt om de balans van het bedrijf te versterken en financiële flexibiliteit te creëren. Frasers was echter niet onder de indruk van deze aanpak en noemde het plan "volstrekt onbevredigend". Het bedrijf benadrukte dat alleen Frasers in staat is om het merk weer winstgevend te maken.

Als reactie bracht Frasers een overnamebod uit van 83 miljoen pond om Mulberry volledig over te nemen. In een verklaring benadrukte Frasers dat het geen "nieuwe Debenhams-situatie" zou accepteren, verwijzend naar het faillissement van de retailer Debenhams in 2020. Frasers had destijds een belang van 180 miljoen pond in Debenhams, maar verloor alles toen het bedrijf failliet ging. Dit leidde tot een juridische strijd waarin Ashley, oprichter van Frasers, het accountantsbureau FRP Advisory beschuldigde van het blokkeren van verder onderzoek naar de gang van zaken bij Debenhams.

Mulberry had echter vertrouwen in zijn eigen strategie en verwierp het bod van Frasers binnen één dag. De beslissing werd genomen na overleg met Challice Limited, dat een meerderheid van 56,1 procent van de aandelen bezit. Mulberry stelde dat het overnamebod zijn toekomstige groeipotentieel niet erkende. In plaats daarvan bleef het merk vasthouden aan zijn plan om kapitaal op te halen, omdat dit volgens hen "een solide basis zou bieden voor een succesvolle ommekeer".

Frasers gaf zich niet direct gewonnen en verhoogde zijn belang in Mulberry tot 37,3 procent. Toch besloot het bedrijf later af te zien van de overnamepoging, deels omdat de spanningen tussen Frasers en de raad van bestuur van Mulberry steeds verder opliepen. In een verklaring aan de effectenbeurs uitte Frasers zorgen over de bedrijfsvoering binnen Mulberry, waarbij het specifiek verwees naar een noodregeling die Mulberry had getroffen met Challice in september. Frasers drong erop aan dat, gezien zijn aanzienlijke belang in het bedrijf, de raad van bestuur positief zou reageren op het herhaaldelijke verzoek om een Frasers-vertegenwoordiger in de raad te benoemen.

Inmiddels heeft Mulberry een herstructurering van zijn activiteiten doorgevoerd, waarbij naar verluidt 85 werknemers hun baan verloren. Het blijft echter onduidelijk of de spanningen tussen Frasers en Mulberry volledig zijn opgelost.

Een soortgelijk scenario speelt zich nu af bij Hugo Boss. Deze week werd bekendgemaakt dat Frasers’ Murray zich verkiesbaar stelt voor de raad van bestuur van het Duitse modemerk. Frasers heeft in de afgelopen jaren zijn belang in Hugo Boss meerdere malen vergroot en verkleind als onderdeel van een herpositioneringsstrategie. Net als Mulberry heeft ook Hugo Boss een uitdagend jaar achter de rug, met tegenvallende verkoopcijfers door “moeilijke macro-economische en geopolitieke omstandigheden”.

Onzekerheid over Boohoo’s toekomst

Net als Mulberry heeft Boohoo Group, eigenaar van de merken Boohoo, Karen Millen, Debenhams, PrettyLittleThing, Nasty Gal, Oasis, Warehouse en anderen, de afgelopen maanden moeite gehad om de verkoopcijfers om te draaien. De omzet van het bedrijf daalde met 15 procent in vergelijking met hetzelfde halfjaar een jaar eerder. Hierdoor kwam de omzet neer op 619,8 miljoen pond, omgerekend 745,5 miljoen euro. Er moet opgemerkt worden dat ook andere aandeelhouders dan Frasers hun onvrede hebben geuit over de gang van zaken bij Boohoo. Het jaar 2024 begon al met verontwaardiging over beschuldigingen van slechte arbeidsomstandigheden bij leveranciers van het bedrijf. Vervolgens weigerden kredietverstrekkers een deadline te verlengen voor een schuld van 75 miljoen pond (84 miljoen euro). In mei kwam daar een opstand van aandeelhouders bij, gericht tegen voorgestelde bonussen voor leidinggevenden. Deze bonussen werden voorgesteld ondanks de verliezen die Boohoo dat jaar rapporteerde. Uiteindelijk werden de bonussen geschrapt na de heftige kritiek.

Enkele maanden later doken geruchten op over een mogelijke splitsing van de merken binnen Boohoo Group. Volgens een artikel in The Times waren vooral Debenhams en Karen Millen onderwerp van discussie. Verschillende aandeelhouders stelden voor om de "beter presterende" merken af te splitsen, wat mogelijk wees op een groeiende weerstand tegen Boohoo's eigen inspanningen. Slechts enkele weken na dit rapport, op 16 oktober, publiceerde Boohoo een bedrijfsupdate die samenviel met het vertrek van haar CEO, John Lyttle. Hierin bevestigde de groep dat ze opties voor elk van haar divisies aan het bekijken was, hoewel de vorm van deze strategie niet in de indiening werd bekendgemaakt. Wat hierna volgde was een openbaar conflict, waarbij zowel Boohoo als Frasers elkaar via open brieven bekritiseerden.

Voor Boohoo lijkt de strijd met Frasers voorlopig tot een einde gekomen, maar er blijven veel vragen onbeantwoord. Zal het bedrijf zijn dochterondernemingen splitsen, zoals enkele aandeelhouders hebben voorgesteld? Zal Frasers doorgaan met het nastreven van meer controle? Welke vorm zal Boohoo's herstelplan nu aannemen? Dit zijn slechts enkele van de vragen die onbeantwoord blijven.