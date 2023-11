Boohoo breekt volgens nieuw onderzoek beloften van eerlijke productie

Een nieuw undercoveronderzoek naar de productiepraktijken van Boohoo heeft bewijs gevonden dat de modegigant zijn eerdere beloften van eerlijke en ethisch geproduceerde kleding breekt, ondanks het feit dat het beweert zijn activiteiten te hebben herzien. Het fast fashion conglomeraat werd het onderwerp van een BBC Panorama onderzoek, waarbij een verslaggeefster undercover ging in het hoofdkantoor van Boohoo in Manchester, waar ze 10 weken lang werkte als administratief medewerkster.

Emma Lowther deed verslag van haar bevindingen in zowel een artikel als een documentaire die werd uitgezonden op BBC Iplayer, waarbij ze de nadruk legde op haar tijd bij het inkoopteam van Boohoo waar ze zei dat ze zag dat het personeel onder "constante druk stond om de prijzen steeds lager te maken".

Er was vooral bezorgdheid over de behandeling van leveranciers, die vaak in het middelpunt stonden van verzoeken om de prijzen te verlagen, soms voor bestellingen die al waren gemaakt en klaar waren voor levering. Specifieke gevallen waren onder andere een opdracht om een korting van 5 procent te verwerken op meer dan 400 bestellingen die al waren overeengekomen en een klacht van een leverancier die zei dat er een korting van 10 procent was toegepast waarmee hij niet had ingestemd.

Ook de doorlooptijden werden in twijfel getrokken: Boohoo zou zijn gemiddelde doorlooptijd van 10 weken hebben teruggebracht tot 6 weken of minder tijdens Lowthers tijd bij het bedrijf. Daarnaast voerde Boohoo ook een prijsverlaging van 5 procent in voor elke week dat een bestelling van een leverancier te laat kwam.

In reactie op het rapport zeiden de advocaten van Boohoo dat de doorlooptijden niet onrealistisch waren en merkten ze op dat het een standaardpraktijk is om boetes voor te late leveringen te hebben die met leveranciers worden besproken.

Lowther benadrukte ook dat Boohoo's onlangs geopende fabriek in Leicester, tijdens de lancering gepromoot als een centrum van uitmuntendheid, eigenlijk niet het hoogtepunt van de toeleveringsketen van de groep was. In plaats daarvan werden bestellingen gedaan in zeven fabrieken in Marokko, tegenover slechts vier in Leicester.

Advocaten voor het bedrijf verklaarden dat het vlaggenschip in het VK slechts 1 procent van de kleding van Boohoo maakte en in eerste instantie was opgericht om "de groep op verschillende manieren te ondersteunen", waarbij de rol van het bedrijf in de loop der tijd is geëvolueerd.

Bovendien bleek uit geheime opnames van BBC Panorama bij een andere leverancier, MM Leicester Clothing, dat werknemers soms te horen kregen dat ze moesten overwerken, ondanks het feit dat elke fabriek een gedragscode heeft ondertekend waarin staat dat overwerk vrijwillig moet zijn. Boohoo vertelde de media dat de fabriek "regelmatig werd gecontroleerd" en dat elke schending van de gedragscode "uiterst serieus" zou worden genomen, en de beweringen van Panorama worden nu onderzocht.

Het inzicht van de BBC komt drie jaar nadat Boohoo werd geconfronteerd met een soortgelijk rapport van The Sunday Times, waarin werd beweerd dat er bewijs was van slechte arbeidsomstandigheden en illegale lonen bij een aantal van haar leveranciers in Leicester.

Boohoo lanceerde vervolgens een onafhankelijk onderzoek naar haar toeleveringsketens in het VK, waarbij naar eigen zeggen "veel tekortkomingen" werden gevonden die ertoe leidden dat het bedrijf de banden met een aantal leveranciers verbrak en het 'Agenda for Change'-programma lanceerde. Hoewel het bedrijf toentertijd beloften deed over een eerlijke betaling aan toeleveranciers en het verbeteren van de kwaliteit van de werkomgeving, bleef de groep in de loop der jaren het mikpunt van kritiek, met een reeks aanvullende rapporten die meer problemen met werknemersrechten in de toeleveringsketen aan het licht brachten.

Nu, met dit nieuwste schandaal, zijn de ogen opnieuw gericht op de vermeende wanpraktijken van Boohoo, ondanks het werk dat het bedrijf zei te hebben gedaan om positieve verandering teweeg te brengen. In een reactie op de beweringen van de BBC zei het bedrijf dat het "veel tijd, moeite en middelen heeft geïnvesteerd in het stimuleren van positieve verandering" in "elk aspect" van het bedrijf en dat het verbeteringen heeft aangebracht in zijn corporate governance en ethische en compliance verplichtingen.

Dit artikel verscheen eerder FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.