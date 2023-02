Borre Akkersdijk over textiel innovatiebedrijf Byborre: “Het gebeurt niet vaak dat je een vliegwiel vindt, waarvoor geldt: hoe groter, hoe beter”

Nederlands textiel innovatiebedrijf Byborre zet zich in voor de verschuiving naar een circulaire textieleconomie en haalde begin februari bijna 17 miljoen euro op tijdens een investeringsronde. Met de kapitaalinjectie wil textielontwerper Borre Akkersdijk internationaal uitbreiden en blijven investeren in automatisering, materiaalonderzoek en data analyse om de toeleveringsketen efficiënter, productiever en transparanter te maken. Akkersdijk legt aan FashionUnited uit wat Byborre precies te bieden heeft.

Over Byborre Create Byborre Create is een textiel ontwerptool dat werd gelanceerd in 2020. Wereldwijde marktleiders in de mode-, sportkleding-, interieur- en auto-industrie werken met de tool om hoogwaardig textiel vanaf de garen te ontwerpen, een op het merk afgestemd ontwerp toe te voegen en weer controle te krijgen over de ecologische voetafdruk. Over Byborre Textiles In 2022 kwam daar Byborre Textiles bij. Door deze bibliotheek kunnen merken bladeren en samples bekijken met het doel om verantwoord textiel beschikbaar te stellen. Textiles is een selectie van ready-to-order stoffen ontworpen met de circulaire breitechnieken van Byborre en bestaan uit traceerbare materialen die geschikt zijn voor een breed scala van gebruiksdoeleinden. Merken en ontwerpers kunnen hier direct een productieorder plaatsen.

Hoe ben je begonnen?

“Ik kom uit de designwereld. Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in alles op en rondom het lichaam. Zo dus ook textiel. We staan er niet bij stil, maar het is een alledaags product waar we vanaf onze geboorte elke dag mee in aanraking komen. Er is waarschijnlijk niets wat we meer gebruiken dan textiel en ik vond het gek dat wij, als maker zijnde en ontwerper, geen controle hadden en geen besluiten konden nemen over het maken van textiel. Je moest als ontwerper maar kiezen uit wat er voorgeschoteld werd. Daar moest verandering in komen.”

“In 2015 ontmoette ik Arnoud Haverlag die zijn kennis uit de techwereld meenam. Zijn kennis bundelden we met die van mij over textiel - van garens tot aan de breimachines - en begonnen onze missie om het textielontwerp- en productieproces te digitaliseren. Want, met digitalisatie kun je alles aansturen om, in dit geval, textiel te maken. Dan gaat het om het kiezen van een kleur dat optisch gemengd wordt, het inbreien van grafische patronen en de keuze uit verantwoordelijke materialen. Uiteindelijk hebben we daar een programma voor ontwikkeld wat we zelf eigenlijk altijd al gebruikten: Byborre Create. We merkten dat steeds meer merken de tool gingen gebruiken, waardoor er ook een vraag naar ready-to-order textiel ontstond dat ze bij ons konden kopen.”

Byborre Create. Beeld: Byborre

“Door Textiles toe te voegen aan Byborre voldoen we nog meer aan de behoeften van ontwerpers. Ons textiel is voorzien van een textielpaspoort, waarin informatie staat over de afkomst van de materialen en de bespaarde uitstoot. Ook het percentage gerecycled materiaal en het waterverbruik wordt benoemd. We willen alles zo transparant mogelijk doen.”

Hoe werkt het maken van textiel?

“Het is heel simpel: mensen die overweg kunnen met Photoshop en Illustrator, kunnen textiel bij ons maken. Te beginnen met het softwareprogramma: daar vindt men een serie textielpakketten waaruit gekozen kan worden. Wanneer men aangeeft wat voor product men wil maken, blijven er een aantal opties over. De ontwerper kan kiezen uit een reeks samengestelde composities die variëren van gerecyclede en zero-microplastic garens tot natuurlijke vezels zoals merinowol of biokatoen. Vervolgens is het tijd om te gaan ontwerpen. Gebruik je eigen merkidentiteit of design om te spelen met texturen en kleuren om je textiel uniek te maken. Dit gebeurt in Byborre Create [de textiel ontwerptool, red.] en is niet mogelijk bij Byborre Textiles [de textielbibliotheek, red.]. Na het ontwerpen is het tijd om te produceren. Nadat het ontwerp bij ons is ingediend, wordt de sample bij ons in het breilab gemaakt. De ontwerper krijgt de sample binnen twee weken geleverd. Wanneer men tevreden is met de sample, kan men een order plaatsen met een lage minimale bestelhoeveelheid. Bij Create gaan de samples per meter. De productie gaat vanaf vierhonderd meter voor een eigen ontwerp. Bij Textiles kan men al vanaf tientallen meters bestellen.”

Byborre Textiles. Beeld: Byborre

Byborre is niet alleen actief in de mode-industrie. Waar nog meer?

“Klopt. Byborre is ook actief in de interieurwereld waar we onder andere bekleding voor banken maken. Daarnaast zijn we actief binnen de auto-industrie en werken we bijvoorbeeld samen met BWM. Binnen de modewereld werken we samen met high-end merken, zoals Alexander McQueen en Palace Skateboards, maar ook met jong talent en opkomende merken.”

“We werken binnen alle industrieën samen om textielgebruik transparant te maken en om minder, maar betere producten te maken. Op dit moment hebben we ruim duizend ontwerpers op ons platform werken, waarvan meer dan driehonderd merken.”

Wat zijn precies de plannen met de kapitaalinjectie?

“Allereerst willen we internationaal groeien in belangrijke markten, zoals Italië, Scandinavië en de Verenigde Staten om de positie van Byborre te versterken. In deze landen wordt veel geproduceerd en dat betekent dat er veel invloedrijke merken aanwezig zijn. Daar valt dus impact te maken. We zullen hier onze aanwezigheid vergroten door lokale teams te realiseren en door in de productieketen te investeren, zodat deze zo goed mogelijk aangesloten worden per regio. Eerder investeerden we in Japan, want dat was een bron van inspiratie voor veel ontwerpers. Daar werd de focus gelegd op Byborre Editions die als showcase functioneerde. Daardoor zijn veel eerste samenwerkingen van de grond gekomen en hebben we door de jaren heen veel naamsbekendheid gecreëerd.”

“De volgende stap is het softwareprogramma nog toegankelijker maken. Zo wordt de designtool onder handen genomen en wordt het textielaanbod uitgebreid. Byborre Create wordt nog meer uitgewerkt, zodat ontwerpers zich nog meer kunnen laten leiden door hun creativiteit. Voor Byborre Textiles geldt: een bredere textielcollectie die transparant en meteen toegankelijk is.”

Beeld: Byborre

Wat betekent deze groeistap voor Byborre?

“Een investering is een groeistap waarmee je als bedrijf de mogelijkheid krijgt om te innoveren. Innovatie kost geld. Als je daar een bepaalde snelheid in wil houden, zijn dat soort stappen nodig. Ik denk dat we weten waar onze merkwaarden liggen. We hebben een punt bereikt waarbij we, als we textiel ontwikkelen, de oude noot van textiel vervangen. Daarmee maken we een positieve impact. Het gebeurt niet vaak dat je een vliegwiel vindt, waarvoor geldt: hoe groter, hoe beter. Want, hoe meer textiel wij verkopen, hoe meer positieve impact we maken. Ik denk dat Byborre de kans heeft om de industrie te helpen en dat wij dat voor een lange tijd mogen blijven doen.”