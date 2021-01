Brancheorganisatie vreest ‘tsunami aan faillissementen en ontslagen’

De lockdown brengt tienduizenden gesloten winkels in de problemen, zo vreest brancheorganisatie voor non-food winkels INretail. “Als de situatie niet verandert, wordt het een bloedbad,” aldus de organisatie. INretail pleit voor een aanpassing in de voorraadvergoedingsregeling en het toestaan van afhalen van bestellingen in de winkel.

INretail vreest voor faillissementen en ontslagen de komende maanden. In een peiling onder leden van de organisatie gaf zestig procent aan nu al te weten dat ze hun onderneming in 2021 moeten afslanken. Tachtig procent van de 1300 deelnemers aan de peiling zijn enorm bezorgd.

“Alles ligt nog vol met spullen van de feestdagenperiode en wintervoorraad nu de uitverkoop compleet in het water valt. De winkelvoorraad heeft een enorme waarde en moet grotendeels afgeschreven worden. Een realistische vergoeding is keihard nodig om te overleven. In de vergoedingsregeling zijn nu geen verschillen tussen branches verwerkt en daardoor past de regeling niet. Meer maatwerk is nodig,” aldus INretail. De voorraadvergoeding ligt rond de 20.000 euro terwijl de voorraad in modewinkels een waarde tot ruim een miljoen of hoger heeft.

De organisatie waarschuwt ook dat het bedrijfsmodel in dreigt te storen. Door de gemiste omzet kunnen nieuwe voorraden niet betaald worden. Ook liggen de winkels überhaupt nog vol met voorraad en is er geen plek voor de nieuwe voorjaarsitems.