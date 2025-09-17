Brancheorganisaties reageren vooral in mineur op troonrede

De reacties op de troonrede en miljoenennota druppelen binnen. De consensus luidt: echte stappen en maatregelen ontbreken. Dat heeft alles te maken met het feit dat er op dit moment een demissionair kabinet is, dus de organisaties richten hun hoop vooral op het aankomende kabinet.

Brancheorganisatie INretail

“Echte maatregelen voor retail ontbreken”, zo luidt de kop van het bericht van de brancheorganisatie. Zo mist INretail de aandacht voor een eerlijk speelveld voor het bedrijfsleven. Zij wijzen naar niet-Europese spelers zoals Temu en Shein die het speelveld negatief beïnvloeden.

De kleine koopkracht plus wordt een kleine opsteker voor de retail genoemd, maar structurele maatregelen om de sector te versterken ontbreken nog. INretail erkent dat vanwege de aankomende verkiezingen de troonrede en miljoenennota vooral een beleidsarm verhaal waren. De organisatie is wél positief over de verlenging van de accijnskorting op brandstof. Dit zorgt voor ademruimte bij ondernemers.

Opvallend is dat INretail niet ingaat op het feit dat in de troonrede is aangehaald dat de regeldruk voor ondernemers omlaag moet, iets waar de organisatie al langer tot oproept.

Ondernemend Nederland

Ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland is enigszins teleurgesteld in de Miljoenennota. “Voor het mkb staan er een aantal tegenvallers in, zoals de verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek en de minimale inflatiecorrectie van de inkomstenbelasting en heffingskortingen. Dat betekent dat ondernemers meer gaan betalen vanaf volgend jaar.”

Het is niet alleen mineur. “Een meevaller is de eerder aangekondigde verlenging van de accijnskorting met een jaar.”

Ondernemend Nederland pleit ook voor het voortzetten van de Impulsaanpak Winkelgebieden. Deze aanpak zorgde ervoor dat diverse projecten om winkelgebieden nieuw leven in te blazen financiering kregen. “Dit potje is nu leeg en wordt ook niet aangevuld. Terwijl investeren in winkelgebieden van groot belang is”, maant de ONL-voorman Erik Ziengs in het bericht. “Retail maakt een stad of dorp levendig en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.”

VNO-NCW en MKB Nederland

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roepen de politiek op om de economie weer op de eerste plaats te zetten. De organisaties leggen de nadruk op een stabiel fiscaal beleid en het belang ervan. De lasten voor ondernemers moeten niet verder worden verhoogd.

Een van de dingen die gepresenteerd is door het demissionaire kabinet is een nieuwe aanpak voor het verlichten van de regeldruk voor ondernemers. VNO-NCW en MKB-Nederland reageren hier positief op, maar merken wel op dat deze aanpak voortvarend en gericht uitgevoerd moet worden zodat ondernemers er ook snel iets van gaan merken.