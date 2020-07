British Fashion Council vraagt om staatssteun

De British Fashion Council (BFC), de non-profit organisatie die de modeindustrie in Groot-Brittannië ondersteunt en onder andere London Fashion Week organiseert, heeft om steun van de overheid gevraagd, zo meldt een persbericht van de organisatie. Dit doet het bedrijf omdat meer dan 240.000 banen in de modewereld op de tocht staan. Dit is meer dan 25 procent van de banen in de Britse industrie, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Oxford Economics. Het bedrijf voorspelt tevens dat de totale winst van de industrie van 118 biljoen pond in 2019 zal dalen naar 88 biljoen in 2020.

Eerder richtte de Britse organisatie al de BFC Foundation Fashion Fund for the Covid Crisis op. Dit noodfonds van een miljoen pond werd in het leven geroepen om modebedrijven en onafhankelijke ontwerpers te helpen de crisis te overleven. Met het fonds werden 37 Britse ontwerpers en merken ondersteund, waaronder Rejina Pyo, Richard Quinn en Chalayan, zo meldt de website van de British Fashion Council.

Caroline Rush, CEO van de British Fashion Council, zegt in ditzelfde bericht op de website dat ze zoveel aanvragen hebben gekregen van designers en bedrijven dat er meer geld nodig is om de industrie te redden. Daarom heeft de BFC de overheid gevraagd om extra financiële steun en roept de organisatie ook bedrijven en particulieren op om het BFC Foundation Fashion Fund for the Covid Crisis te steunen met donaties.