Brunello Cucinelli buigt verlies om in winst in eerste halfjaar 2021

Luxe bedrijf Brunello Cucinelli heeft een goed halfjaar achter de rug, zo blijkt uit het financiële verslag. Het bedrijf wist onder andere het verlies om te buigen naar winst en behaalde een omzetgroei van 52,9 procent in vergelijking met het eerste halfjaar van 2020.

Al met al behaalde Brunello Cucinelli een omzet van 313,8 miljoen euro. De omzet lag niet alleen hoger dan in de eerste zes maanden van 2020, maar ook hoger dan het niveau van het eerste halfjaar in 2019. In vergelijking met 2019 lag de omzet namelijk 7,7 procent hoger. Het netto inkomen van het bedrijf werd omgebogen van een verlies van 47,7 miljoen euro naar een winst van 21,9 miljoen euro. Het netto inkomen is daarmee nog niet helemaal terug op het niveau van voor de pandemie, toen stond het namelijk op 25 miljoen euro.

Alleen in thuisland Italië ligt de omzet van Brunello Cucinelli nog achter op het niveau van voor de pandemie. In het land ligt de omzet met 41 miljoen euro nog 7,4 procent lager dan in het eerste halfjaar van 2019. In geheel Amerika (Zuid-, Midden- en Noord-) lag de omzet 5,2 procent hoger dan in 2019 met een omzet van 99,9 miljoen euro. In Europa landde de omzet op 95,8 miljoen euro door een stijging van 43,5 procent jaar-op-jaar en met 9,1 procent in vergelijking met 2019. Azië maakte de grootste stijging door in vergelijking met pre-corona, namelijk 19,7 procent. Brunello Cucinelli behaalde in het gebied een omzet van 76,8 miljoen euro.