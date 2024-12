Brunello Cucinelli gooit omzetverwachting omhoog voor gehele boekjaar

Italiaans modehuis Brunello Cucinelli verwacht nog betere omzetcijfers voor het boekjaar 2024. Het bedrijf gooit de verwachting namelijk omhoog en gaat nu uit van een toename tussen de 11 en 12 procent, zo is te lezen in een persbericht.

Het modehuis spreekt van een ‘bijzonder mooi jaar’. Tot nu toe heeft het bedrijf steeds tweecijferige groei genoteerd in de kwartalen. Het schommelde tussen de 10 en 14 procent. Dit is een opmerkelijke groei in een periode waarin diverse andere luxebedrijven dalingen in de omzetcijfers moeten noteren. Zowel modegroepen Kering en LVMH als Brits modehuis Burberry rapporteerden recent omzetdalingen.

Hoewel de resultaten van Brunello Cucinelli positief afsteken tegen andere luxebedrijven, is de groei wel lager dan in het boekjaar 2023. In dat boekjaar werd een omzetgroei van 23,9 genoteerd.

Het bedrijf blikt ook alvast vooruit. Brunello Cucinelli verwacht een omzetgroei van ongeveer 10 procent in het boekjaar 2025.