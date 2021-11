Burberry herstelt van pandemie in eerste helft boekjaar

Burberry Group Plc sluit de eerste helft van het boekjaar af met een omzet van 1,21 miljard pond (1,42 miljard euro). Daarmee liggen de verkoopcijfers weer op het niveau van voor de pandemie, zo schrijft Burberry in het halfjaarverslag. De omzet lag 45 procent hoger dan in het eerste half jaar van 2020.

De bedrijfswinst van Burberry was 207 miljoen pond (242 miljoen euro), tweeënhalf keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst lag met 145 miljoen pond (169 miljoen euro) drie keer zo hoog als in de eerste helft van boekjaar 2020.

De groei in deze zes maanden werd voornamelijk gedreven door sterke prestaties in Amerika, China en Zuid-Korea. In de meeste andere regio’s bleef de groei wat achter in verband met uitblijvend toerisme, zo is in het verslag te lezen.