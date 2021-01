Burberry Plc ziet omzet met 9 procent afnemen in derde kwartaal

Burberry Plc heeft het derde kwartaal van het huidige financiële jaar afgesloten met een omzetdaling van 9 procent, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De omzet kwam aan het einde van de periode neer op 688 miljoen pond (774 miljoen euro).

De daling van de omzet is volgens Burberry Plc te danken aan het reduceren van korting zoals eerder al gepland was en de terugloop van toeristen in winkelgebieden. Een groei van de verkoop tegen de volle prijs kon het effect van de gereduceerde korting en verminderd toerisme niet compenseren. De sluiting van winkels in verband met de strijd tegen het coronavirus heeft ongeveer een negatieve impact van 7 procent gehad op de omzet tijdens het derde kwartaal, aldus het Britse modehuis in het persbericht.

Alleen in de Asia Pacific regio steeg de omzet van Burberry Plc. In de regio steeg de omzet met 11 procent dankzij sterke groei op het vasteland van China en in Korea. In de EMEIA-regio nam de omzet met 37 procent af tijdens het kwartaal vanwege de terugloop van toeristen en de winkelsluitingen. In geheel Amerika nam de omzet met 8 procent af.