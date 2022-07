C&A Servië failliet na beschuldiging miljoenenfraude

De Servische tak van retailer C&A heeft het faillissement moeten aanvragen, zo blijkt uit een persbericht van C&A. Het bedrijf is beschuldigd van fraude waardoor het nu geen andere optie ziet dan het faillissement aanvragen.

In het statement geeft C&A zelf aan niks te weten van de fraude. Het bedrijf geeft aan het slachtoffer te zijn van 'georganiseerde douanefraude door een van de zakenpartners en andere onbekende partijen'. Deze partijen hebben volgens C&A 300 frauduleuze exportactiviteiten uitgevoerd waarbij het C&A logo is gebruikt, de douanestatus van het bedrijf en nog veel meer. De fraude werd voor het eerst ontdekt in 2021 toen C&A hierover werd geïnformeerd door de Servische autoriteiten.

C&A is nu door de Servische autoriteiten verplicht om de diverse douane kosten te betalen voor de frauduleuze geïmporteerde items, ondanks dat C&A Servië hier niet verantwoordelijk is geweest. Het bedrijf werd hierdoor naar eigen zeggen gedwongen het faillissement aan te vragen.

Het faillissement heeft betrekking op 14 C&A winkels en 135 werknemers in Servië, zo is te lezen in het persbericht. C&A benadrukt dat de situatie alleen betrekking heeft op de activiteiten in servië en dat het geen invloed heeft op de activiteiten in andere markten.