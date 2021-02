Canada Goose geniet van omzetgroei in derde kwartaal van financiële boekjaar

Canada Goose Holdings Inc. heeft in het derde kwartaal van het huidige boekjaar een hogere omzet behaald dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet kwam neer op 474 miljoen Canadese dollar (308 miljoen euro), een stijging van een kleine 22 miljoen Canadese dollar (14,3 miljoen euro) ten opzichte van vorig jaar.

Het is voor het eerst sinds de start van de pandemie dat de omzet van Canada Goose Holding Inc. steeg in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De stijging was voornamelijk te danken aan de groei van online omzet met 39,3 procent, zo is te lezen in het kwartaalverslag. Het netto inkomen viel in het derde kwartaal echter wel wat lager uit dan in het derde kwartaal van het voorgaande boekjaar. Het netto inkomen landde op een bedrag van 107 miljoen Canadese dollar (69 miljoen euro) tegen een netto inkomen van 118 miljoen Canadese dollar (76 miljoen euro) een jaar eerder.

Ondanks de positieve resultaten van het afgelopen financiële kwartaal, doet Canada Goose Holdings Inc. geen voorspellingen voor het gehele boekjaar. Als reden wordt de huidige pandemie en onzekerheden opgegeven. Op het moment is een kwart van de eigen winkels van Canada Goose gesloten vanwege de maatregelen gelinkt aan de pandemie.