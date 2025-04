Capri bevestigt strategische investeringen in Michael Kors na verkoop Versace

Vorige week werd de al lang geruchte overname van Versace door Prada eindelijk bevestigd. En terwijl velen begonnen te speculeren over wat er zou kunnen voortkomen uit de fusie van de twee Italiaanse giganten, zijn bij de nu voormalige eigenaar van Versace, het Amerikaanse conglomeraat Capri Holdings, de plannen voor de overblijfselen van haar portfolio blijkbaar al in gang gezet.

Na de aankondiging van de overname door Prada, die neerkwam op 1,25 miljard euro, onder voorbehoud van bepaalde aanpassingen, bracht John D. Idol, voorzitter en CEO van Capri Holdings, een verklaring uit waarin hij zowel de vooruitgang van Versace tijdens de zes jaar onder de vleugels van de groep vierde als vooruitkeek naar toekomstige mogelijkheden voor Michael Kors en Jimmy Choo.

Met name Idol benadrukte plannen om “de aandeelhouderswaarde te verhogen, onze balans te versterken en de toekomstige groei van Michael Kors en Jimmy Choo te stimuleren”, door de voortdurende uitvoering van “strategische initiatieven” zoals uiteengezet tijdens de meest recente Investor Day van het bedrijf.

Tijdens het evenement, op welk moment er nog geen deal tussen Prada en Capri was bevestigd, vertelde Idol aan aandeelhouders en media dat er een noodzaak was om “deze business te resetten”. Tom Edwards, chief financial and operating officer van Capri, concentreerde zich ondertussen op een uitgebreider productaanbod en omnichannel-ervaring voor de portfolio van het bedrijf.

De executives schetsten ook financiële projecties voor de komende jaren, waarbij de totale groepsomzet naar verwachting 4,7 miljard dollar zal bedragen in boekjaar 28, een stijging ten opzichte van de 4,4 miljard dollar die voor boekjaar 25 wordt voorspeld. Michael Kors zal de omzet naar verwachting zien stijgen tot 3,2 miljard dollar in 2028, terwijl Jimmy Choo naar verwachting 600.000 dollar aan omzet zal boeken, wat gelijk blijft aan de voorspellingen voor het huidige boekjaar.

Capri zet strategische herziening met focus op Michael Kors voort

De verkoop van Versace komt maanden nadat Capri's poging om te fuseren met marktconcurrent Tapestry werd geblokkeerd door regelgevende instanties in de VS. Tijdens de gerechtelijke procedure probeerden executives van beide bedrijven problemen binnen de steeds complexere en verzadigde premium markt te benadrukken, waarbij ontwerper Michael Kors zelf ook naar voren stapte om te praten over het onderwerp “merkmoeheid”, wat een verminderde vraag naar zijn merk veroorzaakte. Desondanks oordeelde de rechter die de zaak behandelde in het voordeel van de Amerikaanse Federal Trade Commission, waardoor Capri zich haastte om het vertrouwen van investeerders terug te winnen.

Vrijwel onmiddellijk besloot het bedrijf zijn aandacht te richten op Michael Kors, waar het een leiderschapswisseling initieerde. Insiders uit de industrie wakkerden vervolgens speculaties aan over een verkoop van Versace en Jimmy Choo, waarbij sommige media suggereerden dat banken waren ingeschakeld om te adviseren over mogelijke deals. Idol trad aan als chief executive officer voor Michael Kors en belastte zichzelf met het leiden van de reorganisatie en “kostenreductie-initiatieven”, terwijl er ook een chief product officer werd benoemd, wat wijst op een proactieve aanpak van een ommekeer.

Hoewel de exacte details van de strategie nog niet volledig zijn uitgewerkt, lijkt het erop dat Capri snel weer voet aan de grond moet krijgen, met name na de publicatie van het Q3-rapport in februari, waarin het bedrijf een toenemend verlies van 590 miljoen dollar rapporteerde, een stijging ten opzichte van een operationele winst van 122 miljoen dollar in dezelfde periode van het voorgaande jaar. De omzet daalde bij Michael Kors met 12,1 procent en bij Jimmy Choo met 4,2 procent, wat Idol ertoe bracht te verklaren dat hij “zijn strategische initiatieven zou herzien om de huidige verkoop trends te verbeteren” na het publiceren van de “teleurstellende” resultaten.