CBS: 58 procent textiel dat bij restafval terecht komt was mogelijk herbruikbaar of recyclebaar

De hoeveelheid textiel in Nederland is in vier jaar met 10 procent toegenomen, van 2015 tot en met 2019, zo blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2019 was er 5.483 kiloton van huishoudelijk textiel in omloop.

De grootste hoeveelheid textiel is echter gecoat weefsel zoals zeil en regenkleding (2135 kiloton), tapijten (1448 kiloton) en textielvlies (1071 kiloton). Textielvlies is bijvoorbeeld materiaal (onderdelen) van handdoeken, stofzuigerzakken, tenten en kunstgras. Wanneer gekeken wordt naar het aandeel van textiel in Nederland dat in de categorie kleding valt meet het CBS 230 kiloton aan jassen, truien en broeken, 72 kiloton aan onderkleding en sokken en 79 kiloton aan overige kleding. Het betekent dat per Nederlandse inwoner zich 50 stuks aan jassen, broeken, truien en shirts in Nederland zijn en bijna 40 stuks aan ondergoed. Het betekent niet per se dat een inwoner deze allemaal in zijn of haar bezit heeft echter. Het gaat hier ook om voorraden bij detail- en groothandel. Het CBS geeft aan dat alle stuks per inwoner ongeveer gelijk zijn gebleven.

Het CBS geeft aan dat in 2019 646 kiloton nieuwe textielproducten werden toegevoegd aan de voorraad van Nederland. Ook verdween er 554 kiloton uit de voorraad, waardoor de textielvoorraad 92 kiloton groter was dan in 2018. De totale hoeveelheid huishoudelijk textiel in Nederland stijgt door de import en productie van producten, maar daalt wanneer textielproducten worden geëxporteerd of bij het afval worden gezet.

Uit het onderzoek blijkt dat in 2019 86 kiloton textiel gescheiden werd ingezameld. Daarnaast werd 174 kiloton textiel via het restafval weggegooid. Van het textiel dat in het restafval terecht kwam was 58 procent mogelijk herdraagbaar of recyclebaar.