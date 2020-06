CBS: Historische krimp in consumptie Nederlandse huishoudens gemeten in april

In april besteedden Nederlandse huishoudens 17,4 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste krimp van de binnenlandse consumptie door huishoudens ooit gemeten door het CBS. Het bureau houdt de cijfers bij sinds 1922.

De huishoudens gaven voornamelijk minder geld uit aan diensten, zoals restaurants, kappers of sportscholen. In deze categorie nam de consumptie met 24,-6 procent af. Ook in de categorie duurzame goederen werd aanzienlijk minder gekocht: de consumptie van deze goederen daalde met 14,8 procent. Binnen deze categorie werd vooral bespaard op kleding, schoenen en auto’s, zo laat het CBS weten. Wel schaften consumenten meer interieurartikelen en elektrische apparatuur aan. Ook de uitgaven voor voedings- en genotmiddelen stegen in april, met 3,6 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Volgens het CBS zijn de consumptie-omstandigheden in juni ongunstiger dan in april, omdat ondernemers negatiever zijn over de ontwikkeling van werkgelegenheid in hun bedrijf en doordat de werkzame beroepsbevolking na een tijd van groei begon te krimpen. Tegelijkertijd zijn de omstandigheden gunstiger dan in mei, toen ondernemers nog negatiever waren over de werkgelegenheid en het consumentenvertrouwen lager lag.