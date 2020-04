CBS meldt historische daling consumentenvertrouwen

Het Nederlands consumentenvertrouwen zag in de maand april de grootste daling ooit. In een maand tijd zakte het consumentenvertrouwen van -2 naar -22. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de grootste daling van het consumentenvertrouwen in de geschiedenis, maar niet de laagste stand: die werd genoteerd in maart 2013, en was -41.

Het consumentenvertrouwen wordt bepaald door twee factoren: economisch klimaat en koopbereidheid. Consumenten zijn negatiever over de ontwikkeling van de economie in de komende 12 maanden dan in maart. De deelindicator verschoof van -8 naar -31. Nog nooit waren consumenten negatiever over de economische vooruitzichten.

Ook tonen consumenten een aanzienlijk lagere koopbereidheid: de deelindicator staat in april op -17, waar deze in maart nog op +2 stond. De daling in koopbereidheid is eveneens de grootste ooit. Deze heeft te maken met het verslechterende oordeel van consumenten over hun financiële situatie in het komende jaar. Ook vinden consumenten het een ongunstiger tijd om grote aankopen te doen dan in de voorgaande maand.

Het CBS benadrukt dat het hebben van een baan ook grote invloed heeft op de koopbereidheid van consumenten. De verwachtingen over werkloosheid zijn ten opzichte van maart flink veranderd. 85 procent van de consumenten verwacht dat de werkloosheid het komende jaar zal stijgen; slechts 8 procent verwacht een daling. Daarmee komt de deelindicator werkloosheid uit op -78. In maart was deze nog -14.