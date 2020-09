CBS meldt laagste inflatie sinds 2016

Consumentengoederen en -diensten waren in augustus slechts 0,7 procent duurder dan vorig jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor Statistiek in een persbericht. Dat is de laagste inflatie na november 2016. In juli was de prijsstijging nog 1,7 procent. De scherpe daling van de inflatie in augustus was de grootste in 11 jaar.

Het CBS heeft ook gekeken naar verschillende sectoren en meldt dat kleding in augustus 4,5 procent goedkoper was dan vorig jaar. In juli lagen de prijzen van kleding nog 1,7 procent hoger dan een jaar eerder.

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in augustus 0,3 procent duurder dan een jaar eerder, in juli was dat nog 1,6 procent. De inflatie in de eurozone daalde volgens voorlopige cijfers van 0,4 procent in juli naar -0,2 procent in augustus. Daarmee is de inflatie in de eurozone voor de eerste keer in vier jaar negatief.