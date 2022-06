CBS: toenemend aantal Nederlanders verwacht verslechtering van hun financiële situatie

Bijna een derde (dertig procent) van de Nederlandse bevolking van vijftien jaar en ouder verwachtte in het eerste kwartaal van dit jaar dat hun financiële situatie de komende tijd zal verslechteren, zo blijkt uit de vandaag uitgekomen verslag over Materiële Welvaart in Nederland 2022 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen het percentage nog op zestien procent lag.

De trend van een toenemend aantal personen met pessimistische verwachtingen ontstond aan het eind van 2021, in samenspel met de destijds strenge corona lockdown, en heeft sindsdien doorgezet. Ook in het tweede kwartaal van 2020, toen het virus net uitbrak, vond tijdelijk een vergelijkbare trend plaats die later (tot en met eind 2021) weer daalde.

Ook gaf tien procent van de ondervraagden in het afgelopen kwartaal aan dat hun huishouden op spaargeld had moeten terugvallen. In 2021 was dit nog slechts zeven procent. Ook melden minder mensen geld over te houden: slechts zestig procent tegenover 64 procent in het voorgaande jaar.