CBS ziet meer uitgaven in mei na ‘historische’ consumptiekrimp april

In de maand mei besteedden Nederlandse consumenten 12,8 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het CBS. Die krimp is vooralsnog kleiner dan in april 2020: deze was toen met een min van 17,4 procent historisch laag .

Consumenten gaven vooral minder geld uit aan diensten: 22,4 procent minder dan een jaar eerder, zo laat het CBS weten. De uitgaven aan duurzame goederen namen in april met 1,6 procent af, een verbetering van 13,2 procent ten opzichte van april. De uitgaven werden echter vooral op het gebied van elektrische apparatuur en interieurartikelen gedaan. Bestedingen op het gebied van kleding en schoenen bleven volgens het CBS achter.