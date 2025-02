Clean Industrial Deal: Mode- en textielindustrie reageert

De Europese Unie heeft er een nieuwe deal bij: de Clean Industrial Deal. De deal is bedoeld om Europese industrieën vooruit te helpen in tijden van hoge energiekosten en wereldwijde concurrentie. De nieuwe deal heeft ook zijn impact op de mode- en textielindustrie - de eerste reacties vanuit de industrie zijn al binnen.

In het kort: De Clean Industrial Deal wil elk stadium van productie binnen Europa boosten, maar kijkt vooral naar energie-intensieve industrieën en de ‘clean tech’ sector, zo is te lezen op de website van de Europese Commissie. De zes focusgebieden zijn: betaalbare energie, het bevorderen van de vraag naar ‘schone producten’, het financieren van de ‘clean transitie’, circulariteit en de toegang tot materialen, ondernemen op een wereldwijde schaal, vaardigheden en kwaliteitsbanen.

Europese textielbrancheorganisatie Euratex verwelkomt de Clean Industrial deal als ‘cruciaal kader om industriële competitiviteit te ondersteunen’. Echter benadrukt de organisatie in een persbericht dat zonder snelle en gerichte actie de Europese textielsector zich nog steeds in een risicopositie bevindt. Er wordt gewezen naar hoge energieprijzen, complexe regelgeving en oneerlijke concurrentie van import die niet voldoen aan EU-standaarden. Euratex president Mario Jorge Machado roept dan ook op tot het maken van een uitgebreid steunpakket voor de textielindustrie.

Textielbedrijf Lenzing AG reageert in een eigen persbericht ook op de Clean Industrial Deal. “Internationale handelsspanningen, onstabiele energiemarkten en de noodzaak om industrieën koolstofarm te maken vragen om dringende collectieve actie. We moeten het groene leiderschap van Europa blijven steunen en ervoor zorgen dat degenen die in duurzaamheid investeren, worden gestimuleerd. We moeten nu handelen, samenwerken en ambitie omzetten in tastbare resultaten”, benadrukt Rohit Aggarwal, CEO van Lenzing Group. “De Clean Industrial Deal is een belangrijk initiatief voor de industriële en duurzame toekomst van Europa. Het zal Europa's netto nul-industrie versterken, de productie van groene technologie uitbreiden en het concurrentievermogen van de industrie verbeteren.”

“Bij het lezen van de Clean Industrial Deal is het nodig dat de Commissie zich concentreert, prioriteit geeft aan de drie belangrijkste acties die onze situatie dit jaar al verbeteren en daar alle kracht, durf en moed in de Europese Commissie achter zet”, , aldus Marco Mensink, directeur-generaal Cefic (European Chemical Industry Council). “En geef ons een realistische planning voor de resterende acties. Als we acties zeggen, bedoelen we ook actie, geen strategieën, beleid of plannen. Laat geen middel onbeproefd en doorbreek alle taboes. De situatie moet veranderen.”

Uwe Mazura, Managing Director van de Confederatie van de Duitse Textiel- en Mode-industrie: “Brussel richt zich eindelijk op het concurrentievermogen van de Europese economie. Dit had al veel eerder moeten gebeuren, maar het kan alleen maar een begin zijn. Na de vele onpraktische regels van de Green Deal moet de Commissie nu laten zien dat ze vastberaden op weg is naar een groter concurrentievermogen. De ervaring van de afgelopen jaren heeft dit overduidelijk gemaakt: Meer en meer bureaucratische monsters zijn niet het recept voor meer duurzaamheid. Ze schaden juist de bedrijven die staan voor hoge kwaliteit en eerlijke normen in Europa.”

Dit artikel wordt mogelijk later aangevuld met meer reacties vanuit de industrie.