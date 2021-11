‘Consument geeft naar verwachting 222 euro uit op Black Friday’

Black Friday is aangebroken, het uit Amerika overgewaaide koopjesfestijn. Nederlandse consumenten verwachten dit jaar gemiddeld 222 euro uit te geven tijdens Black Friday, zo blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Simon-Kucher & Partners. Dat is een stijging van tien procent ten opzichte van vorig jaar.

Volgens het adviesbureau zijn de Black Friday-bestedingen van consumenten daarmee weer op de weg terug richting het niveau van voor de pandemie, toen het gemiddelde op 240 euro lag. Een hersteld consumentenvertrouwen in de economie is deels een verklaring van de heropleving, stelt Mark Helder, directeur van Simon-Kucher & Partners. “Aan de andere kant zijn er ook gewoon weer meer mogelijkheden om te shoppen dan een jaar eerder rond deze tijd.”

Zestig procent van de consumenten houdt er rekening mee dat de kortingen dit jaar lager uitvallen dan normaal, blijkt verder uit het onderzoek. Door de stijgende kostprijzen is er minder ruimte voor diepe kortingen en, volgens Helder, realiseren klanten zich dat. De Black Friday-shoppers geven aan zowel online als fysiek te winkelen. Eén op de vijf respondenten is van plan om rond Black Friday alleen online aankopen te doen.

Overigens zijn niet alle onderzoeken het erover eens hoeveel geld er precies gespendeerd gaat worden tijdens Black Friday. Zo heeft Motivaction het juist over een daling van de uitgaven per persoon, van 299 naar 239 euro, terwijl Shopify een gemiddeld bedrag van 367 euro per shopper verwacht.