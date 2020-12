Consument positiever in december, hoogste niveau consumentenvertrouwen sinds maart

Hoewel het consumentenvertrouwen nog steeds in de min staat, is de consument toch positiever in december dan de maand ervoor. Het consumentenvertrouwen komt uit op min 20, ten opzichte van min 26 een maand eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het is het hoogste niveau van het consumentenvertrouwen sinds maart dit jaar. Begin dit jaar daalde het consumentenvertrouwen naar een historisch dieptepunt. Consumenten waren vooral in december minder pessimistisch over het economisch klimaat dan in november. Vooral over de situatie van de komende twaalf maanden was men minder negatief.

In buurland België was in december ook een flinke stijging in het consumentenvertrouwen te zien. Daar hintte de Nationale Bank, het instituut dat maandelijks over het vertrouwen publiceert, dat men minder negatief was omdat de komst van een vaccin perspectief biedt. Het is mogelijk dat dit perspectief ook in Nederland een positief effect heeft gehad op het consumentenvertrouwen.