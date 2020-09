Consumenten geven in juli 6,2 procent minder uit dan vorig jaar

Nederlandse huishoudens hebben in de maand juli 6,2 procent minder uitgegeven dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Die krimp is minder groot dan in de vier maanden daarvoor, op de top van de coronacrisis. Het CBS meldt ook dat de omstandigheden voor consumptie sindsdien gunstiger zijn geworden.

Huishoudens gaven in juli vooral minder uit aan diensten zoals horeca, theaters of sportscholen, maar meer aan goederen. De bestedingen aan duurzame goederen, zoals elektrische apparatuur en auto’s, stegen met 9,8 procent, die aan overige goederen met 3,1 procent. Eerder deze maand liet het CBS al weten dat de omzet van de detailhandel in juli met 9,7 procent was gestegen ten opzichte van juli 2019.

In de maand september zijn de omstandigheden voor consumptie volgens het CBS gunstiger. Consumenten zijn minder negatief over hun financiële toekomst en de ontwikkeling van de werkloosheid. Ondernemers zijn optimistischer over de werkgelegenheid in hun bedrijven.