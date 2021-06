Consumenten stuk positiever in juni

De stemming onder consumenten was in juni een stuk minder negatief dan een maand eerder, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met een niveau van min 3 is het een verbetering van zes punten en komt het consumentenvertrouwen zelfs boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (min 8) uit.

Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verbeterden in juni. De deelindicator economisch klimaat schoot van min 24 naar min 12, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. De koopbereidheid kwam uit op 3 en lag daarmee voor het eerst op een hoger niveau dan vlak voor de uitbraak van de coronacrisis.

Met het consumentenvertrouwen op min 3, staat het gelijk met het niveau van maart 2020.