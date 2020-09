Consumentenvertrouwen blijft ver onder gemiddelde, lichte verbetering

Het consumentenvertrouwen komt in september neer op min 28. Het is een lichte verbetering met het niveau van augustus, min 29, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De verbetering werd gestuurd door de positievere stemming van de consumenten over het economische klimaat. De koopbereidheid bleef hetzelfde. Al met al lag het consumentenvertrouwen van september flink onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar dat inmiddels op min 6 staat. Toch is het getal nog niet bij het absolute dieptepunt in de historie van de metingen. Dat werd namelijk in maart 2013 bereikt met min 41.

Het diepste dat het consumentenvertrouwen dit jaar is gevallen is op min 31. Dit gebeurde in mei. De grootste daling in de historie van de metingen gebeurde in april toen het cijfer sprong van min 2 naar min 22.