Consumentenvertrouwen daalt verder in augustus

Het consumenten is weer verder gezakt. Op augustus komt de meting neer op min 29. Dit is drie punten lager dan de laatste meting in juli. De consument is vooral negatiever over het economisch klimaat, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Begin dit jaar nam het consumentenvertrouwen een historische duik. In april sprong het cijfer van min 2 naar min 22. Een dermate grote afname was nog nooit gezien door het CBS sinds de meting van het consumentenvertrouwen. Na april is het cijfer verder gedaald met hier en daar een tijdelijke opleving in begin juni en juli.

Het diepste dat het consumentenvertrouwen dit jaar is gevallen is op min 31. Dit gebeurde in mei. Al met al evenaart het cijfer nog niet het absolute dieptepunt sinds het begin van de metingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dieptepunt ligt in maart 2013 met een cijfer van min 41